"Интер" может уволить де Бура до матча с "Торино"

Руководство "Интера" рассматривает возможность отставки Франка де Бура с поста главного тренера команды, сообщает Calciomercato. Сегодня президент клуба Эрик Тохир проведет совещание с китайскими инвесторами команды. Голландец может быть уволен до матча 10-го тура серии А против "Торино", который состоится 26 октября.

Напомним, сегодня "Интер" уступил на выезде "Аталанте" (1:2) и опустился на 14-е место в турнирной таблице. Под руководством де Бура команда в девяти матчах набрала 11 очков.

Фаворитом на место голландца называют французского специалиста Лорана Блана, который находится без работы с июня после ухода из "ПСЖ".