"Интер" может оспорить дисквалификации Икарди и Перишича

"Интер" рассматривает возможность официальной апелляции на дисквалификации Мауро Икарди и Ивана Перишича, сообщает клубная пресс-служба. Ранее стало известно, что оба футболиста пропустят по два матча из-за своих действий в концовке матча 23-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:1).

Главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в послематчевый протокол заметку о том, что хорватский хавбек во время игры неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, за что и был в итоге удален. А аргентинский форвард после финального свистка пнул мяч в направлении Риццоли.