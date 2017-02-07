13:14 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" может оспорить дисквалификации Икарди и Перишича

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"Интер" рассматривает возможность официальной апелляции на дисквалификации Мауро Икарди и Ивана Перишича, сообщает клубная пресс-служба. Ранее стало известно, что оба футболиста пропустят по два матча из-за своих действий в концовке матча 23-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (0:1).

Главный арбитр встречи Никола Риццоли внес в послематчевый протокол заметку о том, что хорватский хавбек во время игры неоднократно оскорблял представителей судейской бригады, за что и был в итоге удален. А аргентинский форвард после финального свистка пнул мяч в направлении Риццоли.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Какая на фиг дисквалификация!? Выписать "пОцанам" ПРЕМИЮ и отправить на недельную "стажировку" к Мамаю-с-Кокошей!!!

13:30

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