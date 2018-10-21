"Интер" – "Милан": видеотрансляция матча в 21.30

В матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 21 октября, "Интер" принимает "Милан".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Интер" – "Милан" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей