18:30 | Футбол — Италия

"Интер" – "Милан": видеотрансляция матча в 21.30

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В матче 9-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 21 октября, "Интер" принимает "Милан".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Интер" – "Милан" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.30 (время московское).

Интер - Милан

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей

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