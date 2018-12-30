"Интер" интересуется 18-летним бразильским вратарем

"Интер" проявляет интерес к 18-летнему вратарю "Крузейру" Габриэлу Бразау, сообщает Sky Sport Italia. Бразильский голкипер успешно выступил год назад на чемпионате мира для игроков не старше 17 лет, где он был назван лучшим вратарем турнира.

Планируется, что Бразау будет отдан в аренду на шесть месяцев, "Интер" рассчитывает, что голкипер получит португальский паспорт и не будет попадать под лимит на неевропейских игроков.

В ноябре Бразау был вызван в первую сборную Бразилии и дважды попал в число запасных в товарищеских матчах.

В текущем сезоне во всех 25 матчах ворота "Интера" защищал Самир Ханданович.