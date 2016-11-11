"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к Доменико Берарди

Агент нападающего "Сассуоло" Доменико Берарди Симоне Сегедони сообщил, что игрок входит в сферу интересов "Ювентуса" и "Интера". По словам представителя 22-летнего форварда, все решения игрок принимает самостоятельно.

– Непросто в ноябре говорить о трансферах, – приводит Football Italia слова Сегедони. – Прошлым летом Доменико сделал свой выбор, приняв решение остаться в "Сассуоло". В будущем может произойти все что угодно. Борьба за игрока между "Интером" и "Ювентусом"? Прессой в последнее время было создано очень много путаницы. Любые решения Берарди принимал сам. Обе команды действительно проявляли интерес к игроку. На данный момент он по-прежнему входит в число потенциальных приобретений обоих клубов. Но на данный момент Берарди – игрок "Сассуоло", и это главное.

Контракт Берарди с "Сассуоло" истекает летом 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.