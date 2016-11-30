08:58 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" и "Ювентус" нацелились на Дармиана

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"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану, сообщает Calciomercato. Туринский клуб рассматривает 26-летнего итальянца в качестве замены выбывшим надолго из-за травм Дани Алвесу и Леонардо Бонуччи.

Однако, по информации издания, черно-синие дольше "Ювентуса" проявляют интерес к игроку обороны "Красных дьяволов". Прошлый сезон, когда команду из Манчестера возглавлял Луи ван Гал, сложился для итальянца весьма непросто. При Жозе Моуринью на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" Дармиан провел 4 матча в чемпионате Англии.

 

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