"Интер" и "Ювентус" нацелились на Дармиана

"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану, сообщает Calciomercato. Туринский клуб рассматривает 26-летнего итальянца в качестве замены выбывшим надолго из-за травм Дани Алвесу и Леонардо Бонуччи.

Однако, по информации издания, черно-синие дольше "Ювентуса" проявляют интерес к игроку обороны "Красных дьяволов". Прошлый сезон, когда команду из Манчестера возглавлял Луи ван Гал, сложился для итальянца весьма непросто. При Жозе Моуринью на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" Дармиан провел 4 матча в чемпионате Англии.