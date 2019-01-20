"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью

"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" - 0:0.

Миланцы набрали 40 очков в 20-ти матчах и занимают третье место в турнирной таблице серии А. Отставание от "Наполи" - 4 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Интер" - "Сассуоло" - 0:0

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу (Наингголан, 60), Брозович, Весино (Валеро, 82), Перишич, Икарди, Политано (Мартинес, 81).

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Рожериу, Лирола, Маньяни, Боатенг, Джуричич (Бога, 62), Данкан (Бурабия, 73), Локателли, Сенси (Маньянелли, 76), Берарди.

Предупреждения: Сенси, 32. Брозович, 50. Рожериу, 51. Пелузо, 90+3.

Судья: Пайретто.

19 января. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".