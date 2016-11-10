"Интер" и "Наполи" проявляют интерес к Алейшу Видалю

Агент защитника "Барселоны" Алейша Видаля Грациано Баттистини сообщил, что в ближайшее время испанец может покинуть каталонский клуб. По его словам, в услугах игрока заинтересованы "Интер" и "Наполи".

– К Алейшу Видалю в данный момент проявляют интерес несколько клубов, – приводит Football Italia слова Баттистини. – Судя по всему, игрок не входит в планы "Барселоны". В ближайшее время нам предстоит принять решение. Для итальянских клубов это хороший шанс усилить свои ряды. Сейчас о чем-то конкретном говорить преждевременно, так как в футболе многое может измениться за пару месяцев.

"Милан"? Посмотрим, как сложится ситуация. Дождемся конкретных предложений, после этого уже будем думать о возможных вариантах. Алейш – очень ценный игрок, который может быть интересен не только двум названным командам. Безусловно, испанец является футболистом высокого класса.