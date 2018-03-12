"Интер" и "Наполи" голов не забили

"Интер" и "Наполи" сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Италии - 0:0. Неаполитанцы набрали 70 очков и отстали на 1 пункт от "Ювентуса", у которого есть игра в запасе.

Миланцы занимают пятую строчку с 52-мя очками. Команда отстает от четвертого "Лацио" на 1 очко, но провела на одну игру меньше.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

"Интер" - "Наполи" - 0:0

"Интер": Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио, Кандрева (Валеро, 79), Брозович, Гальярдини, Рафинья (Эдер, 64), Перишич (Карамо, 87), Икарди.

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Кальехон, Аллан (Рог, 89), Жоржинью, Хамшик (Зелиньски, 71), Инсинье, Мертенс (Милик, 86).

Предупреждения: Аллан, 17. Гальярдини, 38. Инсинье, 61. Альбиоль, 85.

Судья: Орсато.

11 марта. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

Трансляция матча "Интер" - "Наполи"