"Интер" и "Лацио" голов не забили

"Интер" и "Лацио" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии - 0:0. Миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице, "Лацио" идет пятым.
Чемпионат Италии
Серия A
19-й тур
"Интер" - "Лацио" - 0:0
"Интер": Ханданович, Сантон, Раноккиа, Жоау Канселу (Далберт, 83), Шкриньяр, Валеро (Брозович, 85), Весино, Гальярдини, Кандрева (Жоау Мариу, 73), Перишич, Икарди.
"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай, Баштуш, Марушич, Лукас, Лулич (Лукаку, 58), Пароло, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Милинкович-Савич (Нани, 83), Иммобиле.
Предупреждения: Сантон, 67. Весино, 72. Раду, 78.
Судья: Рокки.
Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/