"Интер" и "Лацио" голов не забили

"Интер" и "Лацио" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии - 0:0. Миланский клуб занимает третье место в турнирной таблице, "Лацио" идет пятым.

Чемпионат Италии

Серия A

19-й тур

"Интер" - "Лацио" - 0:0

"Интер": Ханданович, Сантон, Раноккиа, Жоау Канселу (Далберт, 83), Шкриньяр, Валеро (Брозович, 85), Весино, Гальярдини, Кандрева (Жоау Мариу, 73), Перишич, Икарди.

"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай, Баштуш, Марушич, Лукас, Лулич (Лукаку, 58), Пароло, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 65), Милинкович-Савич (Нани, 83), Иммобиле.

Предупреждения: Сантон, 67. Весино, 72. Раду, 78.

Судья: Рокки.

Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".