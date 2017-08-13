"Интер" хочет включить Габриэла Барбозу в сделку по покупке Желсона Мартинша

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Желсону Мартиншу, сообщает O Jogo. По информации источника, руководство итальянского клуба рассчитывает включить в сделку по выкупу прав на 22-летнего хавбека нападающего Габриэла Барбозу.

Отмечается, что "нерадзурри" не готовы платить за Мартинша 60 миллионов евро. Они рассчитывают, что португальский клуб согласится снизить цену на полузащитника, если в сделку будет включен бразильский форвард.

Напомним, Мартинш выступает за "Спортинг" с 2014 года. В составе лиссабонцев он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, забив 16 голов. Барбоза выступает за "Интер" с 2016 года. В прошлом сезоне форвард, завоевавший в составе сборной Бразилии золото Олимпиады-2016, не сумел закрепиться в составе. На его счету 1 гол в 10 матчах.