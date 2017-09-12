"Интер" хочет увеличить сумму отступных за Икарди до 200 миллионов евро

"Интер" намерен продлить контракт с нападающим Мауро Икарди, сообщает Premium Sport. По информации источника, руководство миланского клуба планирует поднять сумму отступных со 110 миллионов евро до 200 миллионов.

Отмечается, что зарплата 24-летнего аргентинца по новому соглашению будет составлять 4,5 миллиона за сезон.

Напомним, что Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 41 матче во всех турнирах. В нынешнем – на его счету пять мячей в трех играх серии А. Кроме того, он наконец получил вызов в сборную Аргентины, в составе которой вышел впервые с 2013 года в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Уругваем (0:0).