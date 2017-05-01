"Интер" готов продать Жоау Мариу и Габриэля Барбозу

"Интер" готов этим летом выслушать предложения по полузащитнику Жоау Мариу и нападающему Габриэлу Барбозе. Как утверждает Premium Sport, игрокам, которые были подписаны год назад, будет разрешено покинуть клуб, если удастся покрыть большую часть расходов на их приобретение прошлым летом.

Напомним, португальский хавбек были приобретен за 40 миллионов евро после триумфального чемпионата Европы-2016, а за "Габигола" миланский клуб заплатил "Сантосу" 29,5 миллиона евро, но бразильский форвард провел всего лишь 153 минуты на поле в восьми играх, забив всего один мяч.