"Интер" готов продать Икарди за 110 миллионов евро

"Интер" готов расстаться с нападающим Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ. Причина - финансовые проблемы клуба.

Как сообщает Mediaset Premium, "Интер" прервал переговоры с игроком о новом контракте и готов рассмотреть предложения по нему. Нерадзурри хотят выручить за него не менее 110 миллионов евро. Клубу все еще грозят санкции за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, им необходимо показать прибыль в 50 миллионов евро до 30 июня.

В контракте аргентинца прописана сумма отступных в 110 миллионов евро, но она действует только для клубов за пределами Италии. При этом в СМИ публиковалась информация о возможном обмене его в "Ювентус" на Гонсало Игуаина, при которой туринский клуб должен будет доплатить 50 миллионов евро. "Интер" уже подготовил замену футболисту - это нападающий аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинес.

25-летний нападающий в прошедшем сезоне провел 34 матча в серии А и забил 29 мячей при одной голевой передаче.