"Интер" готов потратить 30 миллионов евро на защитника "Бенфики"

"Интер" готов предложить "Бенфике" 30 миллионов евро за защитника Виктора Линделефа в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia. Итальянскому клубу придется выдержать конкуренцию со стороны "ПСЖ" и "Челси".

Летом "Бенфика" получила несколько предложений по трансферу шведа, но отвергла их. Лиссабонский клуб собирается предложить новый контракт футболисту с повышенной зарплатой и увеличить сумму отступных до 45 миллионов евро.

Отметим, Линделеф пришел в "Бенфику" в 2012 году. За это время провел 32 матча в составе основной команды. В прошлом сезоне выходил на поле 25 раз.