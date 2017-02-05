"Интер" готов платить Конте 15 миллионов евро в год

"Интер" проявляет интерес к главному тренеру "Челси" Антонио Конте, сообщает Football Italia. Итальянский клуб готов платить специалисту 15 миллионов евро в год. Кроме того, наставник сможет потратить 400 миллионов евро на усиление состава команды. В ближайшее время представители черно-синих начнут переговоры с Конте.
Алый Дракон
Хотеть мало )... Не пойдет. Щас Абрамович пообещает Антонио увеличить з/п в 2-3 раза, плюс перспективы, как написали ниже )... А с тренерами ни в "Челси", ни в "Интере" не церемонятся )... Да и не для того, действительно, Конте из Италии, чтобы через год вернуться )... Да и в ЛЧ ему с "Челси" поиграть хочется )... Да и с родным "Юве" не очень захочется за скудетто бороться )...
13:22
Helicopter
Возрождается Интер!
13:03
shpasic
вряд ли для Конте путь обратно в Италию в приоритете. тем более, что с Челси он сможет играть в ЛЧ в следующем году. пусть Интер сначала с Каррерой попробует)
11:49
Ботаникум
Интересно, как поступит Антонио. Ведь он связан с "Челси" НЕ ОДНОЛЕТНИМ контрактом....
11:21