"Интер" готов платить Конте 15 миллионов евро в год

"Интер" проявляет интерес к главному тренеру "Челси" Антонио Конте, сообщает Football Italia. Итальянский клуб готов платить специалисту 15 миллионов евро в год. Кроме того, наставник сможет потратить 400 миллионов евро на усиление состава команды. В ближайшее время представители черно-синих начнут переговоры с Конте.