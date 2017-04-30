"Интер" готов платить Конте 10 миллионов евро в год

"Интер" готов улучшить условия для главного тренера "Челси" Антонио Конте, если он согласится перебраться в миланский клуб. Как сообщает Tuttosport, "Интер" именно Конте сделал главной целью на ближайшее лето, отказавшись от идеи приглашения наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

По данным источника, Конте в Милане готовы платить 10 миллионов евро в год, предоставить трансферный бюджет в размере 150 миллионов, а также пригласить на пост спортивного директора Леле Ориали. С ним Конте работал в сборной Италии. При этом Конте может склониться к переезду в Италию еще и потом, что его семья остается на родине.