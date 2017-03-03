"Интер" готов отдать 40 миллионов за Стротмана

"Интер" нацелен на приобретение полузащитника "Ромы" Кевина Стротмана, сообщает Gazzetta Dello Sport. Голландский футболист около двух лет лечил свое колено и с 2014 по 2016 год провел всего 11 встреч в национальном чемпионате. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в 24 матчах, забил 2 мяча и отдал 3 передачи.

Отмечается, что "Интер" готов предложить за игрока порядка 40 миллионов евро и пятилетний контракт на 5 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока с "Ромой" истекает летом 2018 года.