12:36 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" готов отдать 40 миллионов за Стротмана

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"Интер" нацелен на приобретение полузащитника "Ромы" Кевина Стротмана, сообщает Gazzetta Dello Sport. Голландский футболист около двух лет лечил свое колено и с 2014 по 2016 год провел всего 11 встреч в национальном чемпионате. В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл в 24 матчах, забил 2 мяча и отдал 3 передачи.

Отмечается, что "Интер" готов предложить за игрока порядка 40 миллионов евро и пятилетний контракт на 5 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока с "Ромой" истекает летом 2018 года.

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