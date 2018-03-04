"Интер": "Футбол - это страсть и отвага. Таким был Астори"

"Интер" на официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Защитник "фиалок" ушел из жизни во сне, ему был 31 год.

- Футбол - это страсть, отвага, преданность и радость, - говорится в сообщении "Интера". - Таким был Давиде Астори, капитан "Фиорентины", друг многих парней, таких же, как и он - тех, кто работает каждое воскресенье, чтобы сделать наш футбол особенным.

Именно поэтому мы с глубокой скорбью встречаем новость о его смерти. В этот день наши мысли с его семьей и партнерами по команде.

Напомним, помимо "Фиорентины", Астори выступал за "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рому". В этом сезоне он принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

На сегодня, 4 марта, у "Интера" запланирован матч 27-го тура чемпионата Италии против "Милана". Решение о том, будет ли перенесена игра, пока не принято.