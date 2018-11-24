"Интер" - "Фрозиноне". Прямая видеотрансляция - в 22:30

Идущим третьим в серии А "Интер" в субботу проведет матч чемпионата Италии против одного из главных аутсайдеров – "Фрозиноне". Начало матча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане – 22:30 по московскому времени. В предыдущем туре миланцы были неожиданно разгромлены "Аталантой". "Фрозиноне" в текущем сезоне одержал лишь одну победу – над СПАЛ 28 октября. "Интер" выиграл у "Фрозиноне" оба матча в прошлом сезоне с общем счетом 5:0.

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