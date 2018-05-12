"Интер" дома уступил "Сассуоло" и ухудшил свои шансы пробиться в Лигу чемпионов

"Интер" в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии проиграл "Сассуоло" (1:2).

Единственный мяч у хозяев забил Рафинья. У гостей отличились Маттео Политано и Доменико Берарди.

"Интер" с 69 очками занимает пятое место. Право сыграть в Лиге чемпионов получат первые четыре команды. У идущего четвертым "Лацио" 71 очко и игра в запасе. "Сассуоло" на 12-м месте - 40 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Интер" - "Сассуоло" - 1:2 (0:1)

Голы: Политано, 25 (0:1). Берарди, 72 (0:2). Рафинья, 80 (1:2).

"Интер": Ханданович, Раноккиа (Валеро, 77), Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Рафинья, Брозович, Весино (Эдер, 71), Кандрева (Карамо, 58), Перишич, Икарди.

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Лемос (Летшерт, 84), Делль`Орко, Рожериу, Аджапонг, Миссироли, Данкан, Маньянелли, Берарди (Рагуза, 79), Политано (Бабакар, 71).

Предупреждения: Берарди, 17. Брозович, 23. Лемос, 84.

Судья: Абиссо.

12 мая. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".