"Интер" благодаря назначенному после видеопросмотра пенальти обыграл СПАЛ

Матч 3-го тура чемпионата Италии "Интер" – СПАЛ завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами отметились нападающие Мауро Икарди и Иван Перишич. Причем аргентинец реализовал в первом тайме пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора.

Для "Интера" победа стала третьей подряд на старте чемпионата. Подопечные Лучано Спаллетти догнали по набранным очкам лидирующий "Ювентус". Новички серии А, потерпев первое поражение в элите, остались девятыми.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Интер" – "СПАЛ" – 2:0 (1:0)

Голы: Икарди, 27 – с пенальти (1:0). Перишич, 87 (2:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Далберт, Валеро (Весино, 78), Жоау Мариу (Брозович, 66), Гальярдини, Кандрева (Эдер, 88), Перишич, Икарди.

СПАЛ: Гомис, Саламон, Викари, Вяйсянен, Вивиани (Бонаццоли, 85), Скьяттарелла, Коста, Мора (Грасси, 78), Лаццари, Боррьелло, Палоски (Антенуччи, 65).

Предупреждения: Викари, 23. Д`Амброзио, 30. Мора, 45. Гальярдини, 58.

Судья: Гавиллуччи.

10 сентября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".