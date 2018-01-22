"Интер" арендовал Рафинью с правом выкупа за 35 миллионов евро

"Интер" на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника "Барселоны" Рафиньи. Соглашение между клубами и игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

Отметим, что в договоре прописан пункт о выкупе прав на 24-летнего бразильского хавбека за 35 миллионов евро. Еще 3 миллиона прописаны в виде бонусов, которые должны быть подтверждены клубом из Милана до конца сезона.

Действующий контракт Рафиньи с каталонцами рассчитан до конца сезона-2019/20. Впервые в этом сезоне он сыграл 17 января, приняв участие в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1). Из-за травмы колена, полученной в апреле 2017 года, он не выходил на поле 290 дней.