"Интер" арендовал Гальярдини до 2018 года

"Интер" на своем сайте объявил о приобретении полузащитника "Аталанты" Роберто Гальярдини. Миланский клуб арендовал 22-летнего футболиста до лета 2018 года с правом обязательного выкупа. Ранее сообщалось, что будущий трансфер может обойтись "Интеру" в 25 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей в чемпионате Италии и отдал 3 голевые передачи.

– Я счастлив попасть в "Интер", это мечта, – цитирует сайт "Интера" Гальярдини. – С нетерпением жду работы с главным тренером и встречи с одноклубниками. Надеюсь, что внесу свой вклад в достижение целей команды.