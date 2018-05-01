Иммобиле пропустит две-три недели из-за травмы

Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле выбыл из строя в связи с травмой. Он пропустит ближайшие матчи своей команды

Как сообщает La Repubblica, сегодня футболист прошел медобследование. Были опасения, что он может пропустить остаток сезона из-за растяжения мышц бедра. Однако повреждение оказалось менее серьезным, чем ожидалось. Есть вероятность, что к последнему матчу сезона он может восстановиться.

В текущем сезоне 28-летний Чиро Иммобиле провел 32 матча в серии А и забил 29 мячей при 11 голевых передачах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата. 20 мая "Лацио" сыграет с "Интером" в последнем туре чемпионата Италии, участие Иммобиле в этом матче не исключается.