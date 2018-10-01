Иммобиле и Милинкович-Савич продлили контракты с "Лацио"

Форвард Чиро Иммобиле и нападающий Сергей Милинкович-Савич продлили действующие контракты, сообщает официальный сайт "Лацио". Соглашения обоих игроков теперь действуют до 30 июня 2023 года.

Детали сделок не указаны. Ранее сообщалось, что Милинковичем-Савичем интересуется ряд европейских топ-клубов.

28-летний Чиро Иммобиле в текущем сезоне провел восемь матчей за "Лацио" во всех турнирах и забил пять мячей. 23-летний Сергей Милинкович-Савич в семи матчах забил один мяч при одной голевой передаче.

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