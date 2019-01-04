Илья Геркус: "Для меня лучший игрок 2018 года - Криштиану Роналду, а клуб - "Ливерпуль"

Бывший президент и генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус согласился с организаторами премии Globe Soccer Awards в вопросе определения лучшего игрока 2018 года. Им был признан португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

– Накануне были определены итоги 2018 года в рамках очередной премии – Globe Soccer Awards. Здесь в качестве жюри выступают две ассоциации – европейских клубов и футбольных агентов. По совокупности довольно объективная премия, – написал в своем Инстаграме Геркус. – Лучшим игроком года признан Криштиану Роналду. И я согласен с этим пятым уже для португальца признанием континентальных коллег. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется – это как раз про Роналду. Переехал в Италию, но не перестал быть лучшим, и сейчас возглавляет гонку бомбардиров в серии А. Уникум.

А вот по поводу выбора лучшим клубом года мадридского "Атлетико" я бы поспорил. Думаю, что здесь выбрали больше по совокупности. Несколько финалов Лиги чемпионов за последние годы и выигранная в прошлом сезоне Лига Европы дают право "Атлетико" на подобное признание. Но все же, если говорить именно о 2018-м, то здесь мой личный выбор пал бы на "Ливерпуль". Во-первых, команда сражалась в финале Лиги чемпионов. Во-вторых, выдала фантастическую беспроигрышную серию в премьер-лиге, которая закончилась только вчера в шикарном матче с "Манчестер Сити". Финал ЛЧ и тотальное текущее лидерство в Англии вместе с очевидным поступательным прогрессом делают для меня командой года именно "Ливерпуль".

Но потому футбол и интересен, что здесь сразу несколько мнений имеют право на жизнь. В спорах рождается истина.