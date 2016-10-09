Илия Несторовски: "Италия стала для меня вторым домом"

Нападающий "Палермо" и сборной Македонии Илия Несторовски назвал предстоящий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Италии волнительным. По словам 26-летнего форварда, забившего три гола в серии А в нынешнем сезоне, Италия стала для него вторым домом.

– До старта исторического противостояния остается всего несколько часов, – приводит Football Italia слова Несторовски. – Это будет первая встреча между Македонией и Италией. Я воспринимаю этот матч по-особенному, потому что сегодня на поле будет столкновение между моей родиной и страной, в которой я обрел новый дом. В Италии действительно я как будто обрел вторую семью, здесь многие меня уважают и очень хорошо ко мне относятся, и я всегда отвечаю взаимностью.

Эмоции сейчас просто переполняют. Сегодня наши болельщики будут поддерживать нас с особым рвением. Мы очень нуждаемся в их эмоциональном заряде!