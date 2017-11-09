Икарди восстановится к матчу с "Аталантой"

Нападающий "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди, пропускающий товарищеский матч против России, восстановится к игре 13-го тура чемпионата Италии с "Аталантой". Форвард не сможет выйти на поле во встрече, которая состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", из-за воспаления у правого колена.

- Думаю, Икарди сможет выйти на поле в матче с "Аталантой" на следующей неделе, - цитирует Mediaset Premium главу медицинской службы "Интера" Пьеро Вольпи. - Мы с облегчением выдохнули, когда поняли, что у него серьезная травма.

Напомним, в этом сезоне принял участие в 12 матчах серии А, забив 11 мячей. Он делит второе место с форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой второе место в списке лучших бомбардиров турнира.