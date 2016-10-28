Икарди во второй раз стал отцом

Нападающий "Интера" Мауро Икарди вновь стал папой. Его супруга Ванда Нара родила девочку, которую назвали Изабелла. Теперь 23-летний футболист является отцом двум дочкам, а также отчимом трем мальчикам.
Несколько лет назад аргентинец оказался в центре скандала с Макси Лопесом – футболисты были близкими друзьями, пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Дети Лопеса и Нары остались вместе с матерью, но форвард "Торино" с помощью суда пытается добиться права быть опекуном своим сыновьям.
Отметим, что после этой ситуации Икарди перестал вызываться в аргентинскую сборную, и с тех пор Марадона регулярно и жестко высказывается в адрес игрока "Интера".
Bienvenida Isabella 👶 llegó a nuestros brazos a las 22.04 en el dia de nuestro Aniversario 🎈 27.10.2016 📅 @wandaicardi pic.twitter.com/snSeY44h7H– MauroIcardi (@MauroIcardi) 27 октября 2016 г.