Икарди во второй раз стал отцом

Нападающий "Интера" Мауро Икарди вновь стал папой. Его супруга Ванда Нара родила девочку, которую назвали Изабелла. Теперь 23-летний футболист является отцом двум дочкам, а также отчимом трем мальчикам.

Несколько лет назад аргентинец оказался в центре скандала с Макси Лопесом – футболисты были близкими друзьями, пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Дети Лопеса и Нары остались вместе с матерью, но форвард "Торино" с помощью суда пытается добиться права быть опекуном своим сыновьям.

Отметим, что после этой ситуации Икарди перестал вызываться в аргентинскую сборную, и с тех пор Марадона регулярно и жестко высказывается в адрес игрока "Интера".