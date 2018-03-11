Икарди - в атаке "Интера" на матч с "Наполи"

Стал известен состав "Интера" на матч 28-го тура чемпионата Италии против "Наполи". С первых минут у миланцев в атаке сыграет нападающий Мауро Икарди.

Напомним, что больше месяца форвард не играл из-за травмы. Последнюю игру аргентинец провел 28 января против СПАЛ (1:1) в рамках 22-го тура серии A.

"Интер": Ханданович - Д`Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Канселу - Гальярдини, Брозович - Перишич, Рафинья, Кандрева - Икарди.

Запасные: Паделли, Берни, Лопес, Раноккиа, Карамо, Валеро, Сантон, Эдер, Далберт.

Напомним, что матч "Интер" - "Наполи" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.