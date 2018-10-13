Икарди продлит контракт с "Интером"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди близок к продлению контракта с миланским клубом. Текущее соглашение 25-летнего аргентинца с "нерадзурри" рассчитано до 2021 года.

- Мы хотим улучшить условия контракта и продлить его действие, - приводит Sky Sport Italia слова спортивного директора "Интера" Пьеро Аусилио. - Возможно, мы сделаем это через несколько дней или месяцев. Проблемы здесь нет.

Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе "нерадзурри", забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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