Икарди отметил хет-трик в миланском дерби в стиле Месси

Капитан "Интера" Мауро Икарди, оформив хет-трик в матче 8-го тура против "Милана" (3:2), отпраздновал третий гол в стиле нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Аргентинский форвард "неррадзури" реализовал пенальти на 90-й минуте встречи с принципиальным соперником, после чего продемонстрировал снятую футболку трибунам.

Напомним, таким же образом Месси отпраздновал победный гол в ворота "Реала" (3:2) в сезоне-2016/17. В начале этого сезона жест аргентинца повторил лидер "королевского клуба" Криштиану Роналду - португалец таким образом отметил мяч в ворота "Барселоны" (3:1) в первой игре за Суперкубок Испании.

Hat-trick de Mauro Icardi! El Inter se llevó el clásico 3-2 con el argentino como gran figura. pic.twitter.com/VTU69IIzt4 – Esteban Flint (@EstebanFlint) 15 октября 2017 г.

Текстовая трансляция матча "Интер" - "Милан"