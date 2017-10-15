23:48 15 октября | Футбол — Италия

Икарди отметил хет-трик в миланском дерби в стиле Месси


Капитан "Интера" Мауро Икарди, оформив хет-трик в матче 8-го тура против "Милана" (3:2), отпраздновал третий гол в стиле нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Аргентинский форвард "неррадзури" реализовал пенальти на 90-й минуте встречи с принципиальным соперником, после чего продемонстрировал снятую футболку трибунам.

Напомним, таким же образом Месси отпраздновал победный гол в ворота "Реала" (3:2) в сезоне-2016/17. В начале этого сезона жест аргентинца повторил лидер "королевского клуба" Криштиану Роналду - португалец таким образом отметил мяч в ворота "Барселоны" (3:1) в первой игре за Суперкубок Испании.

Текстовая трансляция матча "Интер" - "Милан"

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