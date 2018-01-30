Икарди намекнул болельщикам на переход "Реал"?

Нападающий "Интера" Мауро Икарди опубликовал в Инстаграме двусмысленное сообщение. 24-летний аргентинец разместил картинку со словами "Уметь прощаться - значит расти" и оставил комментарий "пока-пока".

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к форварду проявляет "Реал". "Королевский клуб" готов заплатить за Икарди сумму отступных в размере 110 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Икарди провел за "Интер" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.