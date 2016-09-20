Икарди может продлить контракт с "Интером" уже на следующей неделе

Капитан "Интера" Мауро Икарди продлит контракт с клубом в ближайшее время, утверждает Sky. Стороны уже достигли договоренности, официально о сделке будет объявлено на следующей неделе. Зарплата 23-летнего аргентинца составит 5,5 миллиона евро. А минимальная сумма отступных – 100 миллионов.

Напомним, что в прошлом сезоне Икарди забил 16 мячей в 33 матчах серии А. В нынешнем розыгрыше чемпионата на счету форварда, о возможном уходе из "Интера" много говорилось минувшим летом, уже четыре гола в четырех играх.