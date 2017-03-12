20:34 | ФУТБОЛ — Италия

Икарди и Банега – второй дуэт в истории "Интера", оформивший по хет-трику в одной игре

0
0
0
0

В матче 28-го тура серии А "Интер" на своем поле разгромил "Аталанту" (7:1). Хет-трики оформили Мауро Икарди и Эвер Банега. В истории миланского клуба ранее лишь однажды сразу два игрока забивали по три гола в одной встрече. Это произошло в игре с "Казале" (9:0) 10 сентября 1933 года. Тогда отличились Джузеппе Меацца и Аттилио Демария.

Также отметим, что Икарди забил все три своих гола уже к 26-й минуте. Это самый ранний хет-трик для игрока "Интера" с 26 октября 1947 года. Тогда Бенито Лоренци сумел отличиться трижды уже к 18-й минуте.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ