Икарди будет получать по 8 миллионов евро в год по новому контракту с "Интером"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может получать зарплату в 8 миллионов евро в год в рамках нового контракта с миланским клубом, информирует Calciomercato.

Отмечается, что в контракте форварда прописаны отступные в размере 110 миллионов евро, которые уже предстоящим летом будет готов заплатить "Реал", активно интересующийся аргентинским футболистом. Поэтому руководство "Интера" стремится как можно быстрее предложить Икарди новый контракт, в котором сумма неустойки будет отсутствовать или станет значительно выше.

25-летний форвард выступает в составе "Интера" с 2013 года. В текущем сезоне Иварди провел 18 матчей и забил 12 голов. По итогам сезона-2017/18 аргентинец был признан лучшим футболистом чемпионата Италии.

Все о чемпионате Италии - здесь