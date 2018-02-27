Игуаин вряд ли сыграет в полуфинале Кубка Италии против "Аталанты"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что форвард туринцев Гонсало Игуаин может рассчитывать лишь на попадание в запас на ответный полуфинальный матч Кубка Италии против "Аталанты", намеченного на 28 февраля. Футболист получил травму 19 февраля в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0).

– Максимум, на что может рассчитывать Игуаин – попадание в число запасных, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Он вообще не тренировался, только два занятия на тренажере, которые не затрагивает. Даже если он сегодня немного потренируется, если он будет хорош, а лодыжка не будет болеть, то завтра он будет на скамейке.