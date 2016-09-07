Игуаин - самый высокооплачиваемый игрок чемпионата Италии

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии, сообщает Gazzetta Dello Sport. 28-летний аргентинец, перебравшийся в стан туринцев из "Наполи" этим летом, имеет зарплату в 7,5 миллиона евро за сезон. Ранее в течение нескольких сезонов больше всех зарабатывал хавбек "Ромы" Даниэле Де Росси, который теперь со своими 6,5 миллиона евро располагается на втором месте.

Примечателен тот факт, что "Ювентус" имеет самый высокий бюджет зарплат в лиге – 145 миллионов евро, а "Рома" занимает только третье место – 92 миллиона евро. На втором месте расположился "Интер"​ – 120 миллионов евро. Самый же низкий зарплатный бюджет у "Кротоне" - 400 тысяч евро.