Игуаин получил травму в туринском дерби и был заменен

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил травму в столкновении с вратарем "Торино" Сальваторе Сиригу в начале первого тайма матча 25-го тура чемпионата Италии. Аргентинец продолжил игру, но на 15-й минуте встречи был вынужден попросить замену - вместо него на поле появился Федерико Бернардески. Степень серьезности повреждения южноамериканца пока не определена - сроки его восстановления не называются.

В этом сезоне Игуаин провел за "Ювентус" 34 матча, забив 20 мячей и сделав 3 результативные передачи. "Старая синьора" в турнирной таблице занимает второе место, набрав 62 очка. У занимающего первую строчку "Наполи" на 1 очко больше.

Отметим, что после первого тайма "Юве" ведет со счетом 1:0 благодаря голу Алекса Сандру. В случае победы команда Массимилиано Аллегри временно выйдет на первое место. Неаполитанцы проведут свой матч 25-го тура серии А позже в воскресенье, соперником будет СПАЛ.