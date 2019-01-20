Игуаин покинул расположение "Милана": в скором времени он перейдет в "Челси"

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин покинул расположение "Милана", сообщает Football Italia.

Отмечается, что он не был включен в заявку на матч с "Дженоа", который состоится в понедельник, 21 января, из-за того, что его переход в "Челси" неизбежен.

Текущий сезон Игуаин, принадлежащий "Ювентусу", начал в "Милане". За красно-черных он сыграл 22 матча, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Сейчас же он должен вернуться в "Юве" для того, чтобы руководство "бьянконери" отдало его в аренду "Челси".