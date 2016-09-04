Игуаин оформил хет-трик на тренировке

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин оформил хет-трик в двустороннем поединке на тренировке. 28-летний форвард не был вызван в сборную Аргентины, поэтому с нетерпением ждет возобновления чемпионата Италии.
- Игуаин с нетерпением ждет окончания международного перерыва, - написала пресс-служба туринского клуба в твиттере и опубликовала видео.
Looking forward to the end of the international break, @G_Higuain? 😃 #Pipita #FinoAllaFine pic.twitter.com/Ps3aOUfYcJ– JuventusFC (@juventusfcen) 4 сентября 2016 г.
честный человечишко
жесть
13:17
баламошка
Толстопуз разбушевался.
13:15