13:10 | ФУТБОЛ — Италия

Игуаин оформил хет-трик на тренировке

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Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин оформил хет-трик в двустороннем поединке на тренировке. 28-летний форвард не был вызван в сборную Аргентины, поэтому с нетерпением ждет возобновления чемпионата Италии.

- Игуаин с нетерпением ждет окончания международного перерыва, - написала пресс-служба туринского клуба в твиттере и опубликовала видео.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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