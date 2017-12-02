Игуаин - о праздновании гола: "Я искал Де Лаурентиса, но он, кажется, спрятался"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 15-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0) отметил, что после забитого гола он искал президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса. Аргентинец, отличившись во встрече против бывшей команды, приложил ребро ладони к бровям и начал всматриваться в трибуны стадиона.

- Я искал глазами Де Лаурентиса, но не мог его найти. Кажется, он спрятался, - цитирует аourfourtwo Игуаина. - Сарри? Я очень люблю его. Под его руководством я сделал большой шаг вперед, буду всегда ему благодарен. Желаю ему всего самого нилучшего. Возможно, в будущем мы окажемся в одной команде. Я был бы очень этому рад.