Игуаин может восстановиться к игре с "Ювентусом"

Травма нападающего "Милана" Гонсало Игуаина может быть не слишком серьезной. Так считает главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо, который прокомментировал замену аргентинца на 35-й минуте встречи с "Удинезе" (1:0). Игуаин сам попросил замену и покинул поле, держась за поясницу.

– Он почувствовал боль в спине, – цитирует Sky Italia Гаттузо. – У него и ранее были подобные проблемы. Лет семь или восемь назад. Даже была операция. Но сейчас ситуация не выглядит серьезной.

Ожидается, что Игуаин пропустит матч Лиги Европы с "Бетисом", но восстановится к игре чемпионата Италии с "Ювентусом".