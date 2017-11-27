Игуаин может пропустить матч не только с "Наполи", но и с "Интером"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин из-за операции на руке выбыл ориентировочно на 2-3 недели, сообщает Premium Sport со ссылкой на врача команды Маттео Витали. Форвард перенес операцию в преддверии матча против бывшего клуба - лидера турнирной таблицы "Наполи" и точно не сможет сыграть в поединке. Кроме того, существует вероятность, что он также не поможет туринцам в поединке с идущим вторым "Интером", который пройдет 9 декабря.

- Восстановление займет 2-3 недели, - сказал Витали. - Можно ли было отложить операцию? Боль влияет на качество игры, и падение может привести к более серьезной травме. Решение об операции продиктовано этими оценками.

Матч "Наполи" - "Ювентус" состоится 1 декабря, начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.