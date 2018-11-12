Игуаин извинился перед судьей за свои слова

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаина после удаления в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" извинился перед фанатами, партнерами по команде и судьей. Аргентинец на 83-й минуте получил красную карточку за оскорбления в адрес арбитра, показавшего желтую карточку игроку.

- Хочу извиниться перед своими товарищами по команде, тренером, болельщиками и судьей, который знает, что я ему сказал, - цитирует Sky Italia Игуаина. - В то же время, судьи должны понимать эмоции момента. Я отреагировал таким образом, но не должен был этого делать, поэтому приношу свои извинения. Это была желтая карточка, решение было принято, извиняюсь за реакцию, и беру на себя ответственность за этот инцидент.

Когда вы играете против своего бывшего клуба, очевидно, что чувствуешь себя иначе. Мы люди, у нас есть эмоции.