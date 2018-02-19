Игуаин из-за травмы пропустит одну неделю

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин из-за травмы, полученной в матче 25-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0), пропустит одну неделю, сообщает Football Italia. Сроки восстановления его одноклубника Федерико Бернардески, который также травмировался в туринском дерби, не уточняются.

Напомним, Игуаин получил растяжение и ушиб левой лодыжки в начале встречи и на 15-й минуте был заменен на Бернардески. Тот, в свою очередь, покинул поле на 90-й минуте - у него подозрение на травму связок коленного сустава.

Игуаин в этом сезоне принял участие в 35 матчах в составе "старой синьоры", забив 20 мячей. Бернардески выходил на поле в 26 играх, забив 5 голов.