Игроки "Ромы" несколько дней будут жить на базе клуба

Футболисты "Ромы" до матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" будут жить на тренировочной базе. Как сообщает Roma Radio, такое решение было принято тренерским штабом после ничьей с "Кальяри" (2:2) в последнем матче чемпионата Италии. Римляне до 84-й минуты вели со счетом 2:0. Футболисты "Ромы" будут жить в закрытом режиме на базе в наказание.

Ранее появилась информация, что главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо может быть отправлен в отставку после серии неудачных результатов.