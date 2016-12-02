21:17 | ФУТБОЛ — Италия

Игроки "Милана" выйдут на матч с "Кротоне" в футболках с эмблемами "Шапекоэнсе"

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"Милан" окажет помощь бразильскому клубу "Шапекоэнсе", чья команда почти в полном составе погибла в авиакатастрофе в Колумбии, куда летела на финальный матч Южноамериканского кубка с "Атлетико Насьональ". Официальный сайт "Милана" сообщает, что в ближайшем матче чемпионата Италии с "Кротоне" футболисты выйдут с нашитой на рукава эмблемой "Шапекоэнсе" и надписью "FORÇA CHAPE". После игры эти футболки будут проданы, а вырученные средства направят клубу "Шапекоэнсе".

Напомним, что все матчи ближайшего тура в серии А начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе.

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