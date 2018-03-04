Игроки "Фиорентины" решили проверить Астори, потому что он пропустил завтрак

Представитель "Фиорентины" Артуро Мастронарди сказал, что игроки обнаружили тело капитана команды Давиде Астори в его номере. По его словам, одноклубники были обеспокоены тем, то 31-летний защитник пропустил совместный завтрак.

- В девять часов он не пришел на командный завтрак, хотя обычно был первым, кто приходил на него, - цитирует Football Italia Мастронарди. - Поэтому ребята пошли проверить его - Давиде спал в отдельном номере.

Мы до сих пор не знаем причин смерти. Тело отвезли на вскрытие, оно должно состояться сегодня. Других подробностей у нас нет. Команда вернется во Флоренцию сегодня на чартерном самолете.

Последним, кто видел Астори, был Марко Спортьелло.